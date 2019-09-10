Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantılarda iki ülke arasında 100 milyar dolar olarak hedeflenen ticaret hacmi için kararlılık vurgulandı, yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de küresel ticerete en fazla konu olan 1.000 ürün içerisinde Türkiye’nin 192 ürünle ABD&’ pazarı için önemli potansiyel oldğunu tespit ettik. TİM olarak bu firmalarımızın gücünü, ticeret heyetleriyle fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız” dedi. Gülle “Türkiye her iki ülkeye fayda sağlayacak büyük potansiyele sahip ihracatçı firmalar olduğunu söyleyen İsmail Gülle “TİM olarak bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız. Diğer taraftan, şunu da biliyoruz ki; Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına hiç girmemiş ABD firmaları da mevcut. Bu firmaların, Türkiye’yi bir stratejik operasyon merkezi olarak kullanmalarında fayda olacağını düşünüyoruz. Bu sayede ABD de, bu coğrafyadaki 47 ülkede karşı karşıya kaldığı, toplam 40 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltacak, hatta tersine çevirecektir. Önerilerimizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacağından eminiz. Sayın Ross’a ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaları için teşekkür ediyorum. TİM olarak, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.