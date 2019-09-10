Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li yatırım bankası JPMorgan’ın oluşturduğu endeksin adı “Volfefe”. Banka analistleri endekse, Trump’ın 2017’de attığı bir Tweet’te kullandığı ve anlamı bilinmeyen “covfefe” kelimesine atfen bu adı verdi. Trump, 2016’da ortalama 10 Tweet atıyordu. Göreve başladığı 2017’de 5’e düştü, 2018 sonunda yine 10’u geçti. Trump, FED’e faiz eleştirisinden uluslararası siyasete kadar her konuda sert sözler kullandığı Tweet’lerini atıyor ve piyasaları etkiliyor.