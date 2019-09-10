ABD’li yatırım bankası JPMorgan’ın oluşturduğu endeksin adı “Volfefe”. Banka analistleri endekse, Trump’ın 2017’de attığı bir Tweet’te kullandığı ve anlamı bilinmeyen “covfefe” kelimesine atfen bu adı verdi. Trump, 2016’da ortalama 10 Tweet atıyordu. Göreve başladığı 2017’de 5’e düştü, 2018 sonunda yine 10’u geçti. Trump, FED’e faiz eleştirisinden uluslararası siyasete kadar her konuda sert sözler kullandığı Tweet’lerini atıyor ve piyasaları etkiliyor.
Trump Tweet atıyor piyasalar sarsılıyor
10.09.2019 - 06:39 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump’ın yazdığı Tweet’ler, hazine kâğıtlarını etkileyince, bu etkileşimin derecesini ölçmek üzere bir endeks kuruldu.
Etiketler : trump,trump twitter,trump ekonomi,
649293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/649293.aspx
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