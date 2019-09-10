Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.

Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Trump, yeni Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın ismini ise önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.