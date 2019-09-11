Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün (önceki) gece Bolton’a, artık Beyaz Saray’da ona gerek olmadığını söylediğini bildirdi.

Bolton’ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, “Bu sebeple de John’dan istifasını istedim ve bu (dün) sabah bana verdi. John’a hizmeti için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Trump, Bolton’ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, “Başkan Trump’a dün (önceki) gece istifa etmeyi önerdim ve bana ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” açıklamasında bulundu.

Amerikan kanalı CNN’in haberine göre, Başkan Trump ve Bolton önceki gece büyük bir tartışma yaşadı. Konuya yakın kaynaklar, tartışmanın Trump’ın Camp David’de Taliban liderlerini ağırlama planı üzerine olduğunu vurguladı. Tartışmanın telefon üzerinde mi, yoksa yüz yüze mi olduğu konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

Trump ile Bolton’ın özellikle İran ve Venezuela konularında fikir ayrılığı yaşadıkları biliniyordu.

Öte yandan Bolton’ın koltuğuna vekâleten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Charlie Kupperman oturacak.