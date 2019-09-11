Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Endonezya'nın üçüncü Devlet Başkanı Yusuf Habibie'nin ölümünün ardından 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Yarın başlayacak yas süresince devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek.

Habibie'nin cenazesi, Widodo'nun katılımıyla yarın düzenlencek törenle başkent Cakarta'daki Kalibata Kahramanlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde,1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibie'nin yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.

Habibie, ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto'nun Mayıs 1998'de öğrenci gösterileri ve ekonomik kriz sonucu istifa etmesinden sonra göreve gelmişti.

Habibie, asırlarca Portekiz kolonisi olan daha sonra Endonezya egemenliği altına giren Doğu Timor için 1999'da reformlara ve bağımsızlık referandumuna izin vermişti.

16 aylık görev süresinde Habibie, siyasi hükümlülerin serbest bırakılması, basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve serbest seçimlerin yapılmasını da sağlamıştı.

Habibie, selefi Suharto tarafından getirilen Mandarin dilinin konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırarak, ayrıştırıcı politikalara da son vermişti.