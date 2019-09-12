Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Başkanlık koltuğuna oturmasının daha birinci ayında seçim döneminde birlikte çalıştığı ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’ın işine son veren Trump, üç yılda anlaşamadığı yönecilerle yollarını ayırdı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Adalet Bakanı Sally Yates, FBI Başkanı James Comey, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ve Strateji Danışmanı Steve Bannon görevden alındı. Sağlık Bakanı Tom Price de istifa etti. Trump’un “başını yediği adamlar” listesine son olarak ABD’yi yöneten ‘şahin kanat’ın önemli isimlerinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eklendi. Kuzey Kore, İran, Afganistan ve Venezuela konularında Başkan Trump’la sık sık görüş ayrılığı yaşayan Bolton, ABD Başkanının üçüncü ulusal güvenlik danışmanıydı. ABD’nin Irak işgalinin en büyük savunucularından biri olan John Bolton’ın görevden alınmasına, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere karşı çıkmasının sebep olduğu belirtiliyor. Ayrıca Suriye ve Afganistan’dan ABD askerinin çekilmesine de karşı olduğu bilinen John Bolton, terör örgütü YPG/PDY “müttefik” diyordu.