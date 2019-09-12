Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mirasımız Derneği, “Bir çanta mutluluk” sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde bağışçıların destekleriyle temin edilen çanta, kalem, defter ve kırtasiye malzemelerinden oluşan okul setleri Kudüs'teki 375 ihtiyaç sahibi ve yetim çocuğa dağıtıldı.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, yaşanan psikolojik ve fiziki şiddetin yanı sıra ekonomik sebeplerle hayatın iyice yaşanmaz hale getirildiği Kudüs’te, yardım çalışmalarını bütün bir yıla yayarak Kudüs halkına destek olduklarını belirtti.

Muhammet Demirci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kudüs’te bir asrı geçen işgalin psikolojik ve fiziksel baskısını en çok da çocuklar hissediyor. Çocuklar, geri döndüklerinde anne veya babalarını evlerinde bulamayacağı ihtimaliyle ebeveynleriyle vedalaşıp okullarına gidiyorlar. Okul güzergahlarındaki arama noktalarında çantaları ve üzerleri detaylıca aranarak, hem sözlü hem de fiziki şiddete maruz kalıyorlar. İşgal devleti bazı bölgelerde Müslümanlara ait okulları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkarken, okulların büyük bir kısmı işgal yönetiminin dayattığı müfredata uymadığı için maddi zorluklar içerisinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Mirasımız Derneği olarak bizler de, bu zorluklarla okumaya çalışan Kudüslü öğrenciler için içerisinde kitap, defter ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu eğitim setinden oluşan çantaların dağıtımını gerçekleştirdik. Bu vesileyle 375 çocuğun tebessümüne vesile olduk. Dernek olarak Kudüslü Müslümanların ihtiyaç duydukları her konuda hayırseverlerin destekleriyle projeler ortaya koyup, bir yandan Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkarken diğer yandan ekonomik sebeplerle imkânsızlıklar içerisinde yaşama savaşı veren Kudüslülere destek olamaya gayret ediyoruz.”

Mirasımız Derneği, 2008 yılından beri Osmanlı’dan kalma tarihi ve kültürel mirasın ihyası ve korunması konusunda çalışma yaparken bir yandan da başta ülkemiz olmak üzere Avrupa ülkelerinde de halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Mirasımız bugüne kadar 46 cami ve 74 evin restorasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan yıl boyunca süren aynı ve nakdi yardımlarla binlerce Kudüslü Müslümanın ihtiyacını gideriyor.