Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüler, Hindistan’ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar sonrası bulundukları barınaktan kaçan 7 aslan, şehrin sokaklarına indi.

"ASLANLAR ZARARSIZ"

40’tan fazla aslana ev sahipliği yapan Girnar Vahşi Yaşam Barınağı bekçisi, aslanların zararsız olduğunu ve şehirde yaşayan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini açıkladı. Bölgedeki insanların kaydettiği görüntüler sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, aslanların doğal habitatlarının insanlar tarafından yok edildiği ve aslanların bu yüzden şehirde dolaştığı yorumlarında bulundu.

Yetkililer, aslanların yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi.