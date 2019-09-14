Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan, dünyanın tepkisine rağmen skandal Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi’ni (NRC) uygulamaya devam ediyor. Uygulama; Bangladeş’in Pakistan’dan ayrıldığı 24 Mart 1971’den bir gün önce ülkeye geldiklerini ispat edebilenlere NRC veriliyor. İspat edemeyen iki milyona yakın kişi hakkında ise vatandaşlıktan çıkarılma kararı verilmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi “Ülkenin kanuni sakinleri belirlemek ve illegal göçmenleri ayırmak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinde yaklaşık iki milyon kişinin olması endişe verici. Kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti et” çağrısında bulundu. Ancak Hindistan hükûmeti tepkilere rağmen geri adım atmadı ve vatandaşlıktan çıkarılan kişiler için gözaltı tesisleri kurmaya başladı.

120 GÜNLERİ VAR

Listede isimleri yer alanlardan, 120 gün içerisinde Yabancı Mahkemelerine başvuruda bulunarak sürece itiraz etmesi isteniyor. Müslümanların dışında Hindu inancına sahip çok sayıda kişi de listede yer alıyor. Ancak bu kişilerden Hindu, Sih ve Budist göçmenlere vatandaşlık verilmesi planlanırken Müslümanların bu planın dışında tutulması hedefleniyor.

Yaklaşık 33 milyon nüfusa sahip Hindistan’ın en fakir bölgelerinden biri olan Assam eyaletinin üçte biri Müslüman. Eyalette özellikle Müslüman olmayan Hint vatandaşları, uzun zamandır Bangladeş’ten geldiği söylenen göçmenlere karşı büyük bir öfke besliyor; işsizlik ve diğer sıkıntıların sebebi olarak bu kişileri sorumlu gösteriyordu. NRC Hindistan’ın ilk defa gündeme getirdiği bir uygulama değil. Bölgede geçtiğimiz yıl temmuz ayı sonunda, kamuoyuna açıklanan ve çoğu Müslüman dört milyon civarında kişinin son taslağına dâhil edilmemesiyle tepkiler artmış ve hükümet itiraz sürelerini uzatma kararı almıştı. Hükûmet, bu ayın başında ise tepkilere rağmen çoğunluğu Müslüman olmak üzere iki milyon kişinin vatandaşlıktan çıkarılacağını duyuran bir liste yayınladı.