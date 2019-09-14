Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD hem Türkiye ile sınırda güvenli bölge için çalışmalar devam ederken diğer yandan terör örgütü PKK/YPG/SDG’ye yardımlarını sürdürüyor. Irak tarafından gelen yaklaşık 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı şehrinden geçerek terör örgütünün kontrolündeki bölgeye geçti. Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülenen konvoyda kapalı tırlar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Öte yandan Kamışlı’da bulunan YPG’li teröristlerin iş makineleriyle hendek kazmaya devam ediyor. Teröristlerin sınır hattında ağır silahlarla yaptığı çalışmalar da Nusaybin ilçesinden rahatlıkla görülebiliyor.

SÜRE DOLUYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güvenli bölgenin kurulması için eylül ayı sonunu işaret etmişti. Ay sonuna kadar bölgenin Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmaması durumunda, B planı olarak askeri operasyon seçeneğinin masada tutulduğu belirtiyor. Bu kapsamda bütün hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır hattında tetikte bekliyor. Suriye sınırı boyunca yoğun bir askeri yığınak ve sevkiyat yapan TSK’da yaklaşık 80 bin Mehmetçik, muhtemel bir askerî harekât için emir bekliyor.

Öte yandan önceki gün DEAŞ ile mücadele koalisyonunun ‘Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Operasyonu’nun resmî Twitter hesabından yapılan skandal paylaşımın da Ankara’nın güvenli bölgeye yönelik endişelerini artığına dikkat çekiliyor. Söz konusu paylaşımda ABD askeri ve Türk askerinin yer aldığı helikopter görüntüsünün altına, “ABD liderliğindeki koalisyon, NATO müttefiki Türkiye ile DEAŞ’ı yenmede ortağı SDG arasında çözüm bulmaya devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı. ABD, ana omurgasını terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu SDG’yi “ortak kabul ederken tırlarca dolusu mühimmat ve silah vermeyi sürdürüyor. ABD, örgüt unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği eğim faaliyetlerinin videosunu paylaşmıştı.