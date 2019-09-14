ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede iki ülke arasında imzalanabilecek olası bir ‘Müşterek Savunma Antlaşma’ üzerine konuştuklarını söyledi. Trump, “Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile, İsrail ve ABD arasında imzalanabilecek, olası bir Müşterek Savunma Antlaşma üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Bu iki ülke arasındaki ittifakı daha da güçlendirebilir. Bu görüşmeleri İsrail’deki seçimlerden sonra, ay sonunda biz Birleşmiş Millerler'de görüştüğümüzde devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Donald Trump'tan 'Netanyahu' paylaşımı
14.09.2019 - 19:03 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan mesaj yayınlandı. Trump, Netanyahu'ya "Olası Müşterek Savunma Antlaşması üzerine seçimlerden sonra görüşelim" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Donald Trump,Netanyahu,
650337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/650337.aspx
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