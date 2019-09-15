Bakan Abdulaziz bin Selman, iki petrol tesisinin geçici olarak kapatılması nedeniyle Suudi Aramco'nun üretiminin yarısındaki azalmanın stoklar yoluyla dengeleneceğini söyledi.
Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu
15.09.2019 - 01:29 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Enerji Bakanı, İran destekli Husilerin Aramco saldırısından sonra petrol üretini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.
Etiketler : suudi arabistan,petrol,
650380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/650380.aspx
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