Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

32 partinin yarışacağı son yılların en çekişmeli seçimi öncesi, Netanyahu, yeniden seçilmesi hâlinde "kısa sürede" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde Golan Tepeleri’nde olduğu gibi "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet her geçen gün artarken, Netanyahu’nun bu planı başta Türkiye olmak üzere Rusya, AB ülkeleri ve bazı Arap ülkelerinden tepki gördü. Bölgedeki iki devletli çözüm planına darbe vuracak bu girişimin sonuçları bölgedeki tansiyonu gittikçe artıracak.

1946 yılında küçük bir azınlık olarak Filistin topraklarında yaşayan Yahudiler,1947’de BM planı çerçevesinde toprak sahibi olmaya başlamış, 1948-49’daki devlet olma sürecinin hemen ardından Filistin topraklarını işgal etmişti. 6 Gün Savaşı, ardından Lübnan’ın işgali ile topraklarını genişleten İsrail, son olarak Golan Tepeleri’ni topraklarına katmıştı.