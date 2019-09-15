Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında yer alan haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde yer alan AB ofisinin giriş kapısına İngilizce "Alman parası Yahudileri öldürür" ve "AB defol" yazıldığı belirtildi.

AB'nin İsrail ofisi sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırı anında misyon çalışanlarının ofiste olmadığı dile getirildi.

Gerekli önlemlerin alınması için İsrail Dışişleri ve güvenlik birimleriyle irtibat halinde olunduğu kaydedilen açıklamada, "AB ve görevlilerinin gözünü korkutmayı hedefleyen bu elim olay kınanmalıdır." ifadesine yer verildi

Polisten yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.