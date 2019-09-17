S. Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin işlendiği konsolosluktan Sarıyer'de bulunan ABD konsolosluğunun yakınına taşınıyor.
S. Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin işlendiği konsolosluktan taşınıyor
17.09.2019 - 15:22 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
S. Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin işlendiği konsolosluktan Sarıyer'de bulunan ABD konsolosluğunun yakınına taşınıyor.
Etiketler : S. Arabistan,
650890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/650890.aspx
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