Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın millî petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Trump “Saldırının arkasında İran gözüküyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor” dedi.

“SAVAŞA HAZIRIZ”

İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump “ABD, savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır” ifadesini kullandı. Saldırıya karşılık olarak İran’a ABD’nin askerî bir saldırıda bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump “Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya cevabım evet” yorumunda bulundu. ABD Başkanı, İran ile bütün diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya “Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır” şeklinde cevap verdi. Suudi Arabistan’a herhangi bir söz verip vermediği sorulan Trump “Hayır, Suudlara böyle bir söz vermedim. Suudlarla oturup, bazı şeylere karar vermeliyiz” dedi. Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer üstü düzey yetkililerin yakın zamanda Suudi Arabistan’a gideceğini de belirtti. ABD Başkanı Trump, Aramco saldırısı sebebiyle petrol fiyatlarındaki artışın ABD’yi etkilemeyeceğini de kaydetti.

HAMANEY: MÜZAKERE YOK

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi. Hamaney “Cumhurbaşkanı’ndan Dışişleri Bakanı’na kadar ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler” dedi. ABD Başkanı Trump’ın ülkesindeki muhalefete ve Avrupa ülkelerine “İran’la mücadelede tek yolun maksimum baskı” olduğunu ispat etmeye çalıştığını dile getiren Hamaney “Müzakere masasına oturmayacağız” dedi.