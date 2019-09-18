Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, Japonya'ya ait sahil güvenlik botlarının Kuzey Kore münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı. Salı günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon sahil güvenlik botlarının 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kore münhasır ekonomik bölgesine girdiği, ardından Kuzey Kore tarafından bölgeyi terk etmeye zorlandığı bildirildi. Gemilerin sınır dışına çıkmaya zorlanması "egemenlik haklarının adil ve doğru bir şekilde kullanılması" olarak nitelenirken, Japonya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla sert bir şekilde uyarıldığı belirtildi. Kuzey Kore yönetimi, Tokyo’ya bu tür eylemlerin tekrarlanmaması çağrısında bulundu.



Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada, Ağustos ayında Japonya münhasır ekonomik bölgesinde iki şüpheli Kuzey Kore gemisinin tespit edildiğini söylemiş, hükümetin diplomatik kanallar aracılığıyla Pyongyang'ı protesto ettiğini belirtmişti.

Münhasır ekonomik bölge nedir

Münhasır ekonomik bölge, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılması konusunda su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleri anlamına geliyor.