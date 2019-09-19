Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç, saatte 30 kilometre hız yapabiliyor ve son derece sessiz. Ayrıca herhangi bir dalga oluşturmuyor, hiç karbondioksit salmıyor. Sea Bubble CEO’su ve rüzgar sörfü şampiyonu İsveçli Anders Bringdal “Dört kişi kapasiteli taksinin 2020’de hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.