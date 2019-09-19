Araç, saatte 30 kilometre hız yapabiliyor ve son derece sessiz. Ayrıca herhangi bir dalga oluşturmuyor, hiç karbondioksit salmıyor. Sea Bubble CEO’su ve rüzgar sörfü şampiyonu İsveçli Anders Bringdal “Dört kişi kapasiteli taksinin 2020’de hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.
Fransa’dan Yeni nesil deniz taksi
19.09.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın başkenti Paris’te özel bir şirket tarafından tasarlanan elektrikli araç, Sen Nehri üzerinde test edildi.
Etiketler : fransa,taksi,haberler,
651163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651163.aspx
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