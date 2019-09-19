Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine hafta sonu yapılan saldırının ardından başlayan gerilim devam ediyor. ABD saldırıdan dolayı İran’ı sorumlu tutarken Tahran yönetimi olayla ilgili kendilerinin bağlantısı olmadığını söylüyor. ABD’nin iddialarını yalanlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol tesislerine saldırıyı Yemen’deki savaşı sona erdirmeleri için bir uyarı olarak görmeleri gerektiğini söyledi. Yemenlilerin hiçbir şekilde hastane ve okullara saldırmadıklarını söyleyen Ruhani “Onlar ikaz mahiyetinde bir sanayi bölgesini hedef aldılar” diye konuştu.



SUUDLAR: İRAN SİHA’SI KULLANILDI

Suudi Arabistan’dan ise petrol tesislerine yönelik saldırıda İran’ın parmağı olduğuna dair yeni bir açıklama geldi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, “Aramco’ya yönelik saldırıda İran yapımı Delta-wing tipi SİHA’lar kullanıldı” diyerek şunları söyledi: “Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, Yemen’deki vekilleri yoluyla Suudi Arabistan’daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran’ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde.”

Açıklamanının ardından Suudi Arabistan ordusu, saldırıda kullanıldığı iddia edilen İran yapımı füze parçalarını gösterdi. İran ise iddiaları reddetti.



TRUMP’TAN YENİ MÜEYYİDE TALİMATI

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik kısıtlamaları artırılacağını söyledi. Trump “Hazine Bakanlığına İran’a uygulanan ekonomik kısıtlamaların artırılması talimatını verdim!” dedi.