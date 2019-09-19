Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda düzenlenen Brexit oturumunda konuşan Juncker, hafta başında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı. Johnson’un hâlâ bir anlaşma istediğini aktaran Juncker, AB’nin de isteğinin bu yönde olduğunu, ancak zamanın daraldığını belirtti. “Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi” vurgusu yapan Juncker, İngiltere yönetimi için temel meselenin İrlanda Adası’nda, Brexit’ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük “tedbir maddesi”nin olduğunu hatırlattı. İngiltere’nin AB’den çıkmak istemesiyle birlikte böyle bir maddeye ihtiyaç doğduğunu kaydeden Juncker “Başbakan Johnson’a tedbir maddesiyle duygusal bir bağım olmadığını, ancak hizmet ettiği amacın önemli olduğunu belirttim” dedi. AB Komisyonunun “gece gündüz” çalışmaya hazır olduğunun altını çizen Juncker, İngiltere’ye “somut, uygulanabilir ve yazılı bir alternatif teklifte” bulunması yönünde çağrısını tekrarladığını, fakat gerçek ilerleme kaydedilmediğini söyledi.