Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü.Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.



Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.