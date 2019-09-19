Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü.Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.
Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.
Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü
19.09.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.
Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü.Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.
Etiketler : Belçika,
651288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651288.aspx
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