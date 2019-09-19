Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, enerji altyapı projesine, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti vasıtasıyla aktarılması planlanan 100 milyon doların, "Afganistan hükümetinin, ABD yönetiminin kaynaklarını şeffaf biçimde yönetmekteki yetersizliği" nedeniyle geri çekildiğini bildirdi.

Mike Pompeo öte yandan Afganistan'ın güneyindeki beş trafo merkezi ve nakil hatlarını içeren projenin tamamlanacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca Afganistan'da 28 Eylül'de "güvenilir ve şeffaf bir cumhurbaşkanı seçimi" yapılması çağrısında bulundu.

Afganistan'da, 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı ve geçen seneki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.