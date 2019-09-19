Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin oylanan tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla rafa kalktı.
Rusya ve Çin'den BM'nin İdlib önerisine veto
19.09.2019 - 19:17 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,Çin,BM,
651350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651350.aspx
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