Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’de yürüttüğü tek yanlı doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri kapsamında Fransız ve İtalyan şirketlerine yeni bir ruhsat daha verdi. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis 7’nci parsel için ruhsatlandırma anlaşmasını imzaladı. Buna paralel olarak, görüşmede Fransız Total şirketinin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere girişiyle ilgili ruhsatlar da imzalandı. Rumların hidrokarbon arama ve sondaj izni verdiği 7’nci parsel, Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çakışıyor ayrıca ihtilaflı hidrokarbon alanlarından birini oluşturuyor. Rum yönetiminin hedefinin bu ruhsatlarla çakışan kıta sahanlığında, Türkiye’den önce doğalgaz bulmak olduğu belirtildi. Söz konusu parsellerde yaklaşık altı sondaj yapmasının hedeflendiğini kaydeden Rum Bakan, 2020 yılı için de dokuz sondaj yapılmasının beklendiğini söyledi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gitmeden önce açıklama yapan Rum lider Nikos Anastasiadis ise haddini aştı. Anastasiadis “Müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin, Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölgesi içerisindeki yasa dışı faaliyetlerinin durması gerek. Yalnız bu da değil; Maraş’ın iskâna açılması tehdidinin de durması gerek” dedi.