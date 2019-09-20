Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilimi artıracak bir açıklamada bulundu. California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulunan Trump, yaşanan süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi. İran’a muhtemel bir askerî müdahale konusunda Trump “Orta Doğu’da neler olacağını zamanla göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur” ifadesini kullandı.

RİYAD: CEVAP VERECEĞİZ

Öte yandan Suudi Arabistan, arkasında İran’ın olduğu iddia edilen petrol şirketi Aramco’ya düzenlenen saldırılara cevap vereceğini açıkladı. Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisi Prens bin Farhan saldırıya dair “İran’a cevap vermek için bütün alternatifler masada” dedi. “Askerî bir operasyon olacak mı?” sorusunu cevaplandıran Farhan “Tabii ki her şey masada, ama iyi araştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Saldırının nereden yapıldığına dair araştırma yapıldığına işaret eden Farhan “Saldırıyı üstlenen kim olursa olsun, kesinlikle arkasında İran var” dedi.

FRANSA YEDİ UZMAN GÖNDERDİ

Bu arada Fransa, petrol tesislerine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yürütülmesi için Suudi Arabistan’a aralarında patlayıcı uzmanı, füze pistleri ve kara-hava savunma sistemi uzmanlarının da bulunduğu yedi askerî uzman gönderdi.