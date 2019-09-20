Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan es-Suud, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak “Yaklaşık bir sene evvel İstanbul’da yaşananlar Suudi Arabistan, kültürümüz, halkımız ve hükûmetimiz üzerinde bir leke. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” yorumunu yaptı. Suud gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’yı kasten ve taammüden öldürmekten mesul tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir deliller olduğuna işaret edilmişti. Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin müeyyidelerin Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki şahsi mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.