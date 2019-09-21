Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’da dün gece başkent Kahire, İskenderiye, Dumyat ve Suveyş gibi kentlerde yapılan eylemler esnasında Twitter'da yapılan paylaşımlarda “Tahrir Meydanı” etiketinin kullanımı çok hızlı yayıldı.

"Tahrir Meydanı" etiketinin Mısır sokaklarında karşılık bulduğu ve paylaşımlarda etiketin kullanımının kısa sürede 1 milyonu aştığı gözlendi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yanlıları karşı atağa geçerek, “Sisi seninleyiz” etiketini oluşturdu. Sisi’ye destek etiketiyle yapılan paylaşımların 6 bin 873’te kaldığı görüldü.