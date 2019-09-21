Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün banliyölerinden El-Ayzeriyye beldesinde çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin, 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin olaya göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği, çok sayıda gencin de gazdan etkilendiği kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ü Batı Şeria’yla birbirinden ayıran Ayrım (Utanç) duvarının Batı Şeria yakasında kalan Ebu Diys ve El-Ayzeriyye banliyölerinde hemen her gün gözaltı operasyonları düzenliyor.