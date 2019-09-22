Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi. Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Fransa'da camiye saldırı
22.09.2019 - 01:28 | Son Güncelleme: 22.09.2019 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Etiketler : colmar,fransa colmar,camiye saldırı,
651807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651807.aspx
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