Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi. Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.