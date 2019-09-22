Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO’nun Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri sorumlusu ABD’li General Jeffrey Harrigian’ın “Rusya bize saldırırsa onların batıya en yakın toprak parçası Kaliningrad bölgesini hedef alırız” açıklamasına Rusya’dan cevap geldi. Rusya Savunma Bakanlığı “Kaliningrad bölgesinin havadan çok iyi korunduğundan General Harrigian’ın hiç şüphesi olmasın. Vurabileceğimiz hava tehditleri arasında sadece Amerika’daki vergi mükellefleri için görünmez olan F-35 beşinci nesil dedikleri uçak da var. Türkiye’ye sağladığımız S-400 hava savunma sistemleri F-35 uçaklarının fiyasko olduğunu ispat edeceği için tedirginliklerini ve Türkiye’ye neden bu uçakları vermek istemedikleri endişelerini anlıyoruz” dedi. ABD’nin, Kaliningrad bölgesinde Rusya’nın hava savunma sistemlerine girebileceği iddiasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan bakanlık, sistemlerin “görünmez olduğunu” belirtti. Açıklamada, Rusya’nın Baltık sınırlarına yaklaşan NATO pilotlarının, bölgenin ne kadar iyi korunduğunun “oldukça farkında” olduğu da vurgulandı.