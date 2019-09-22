Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahire’deki bazı meydanlarda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi aleyhinde başlayan gösteriler artıyor. İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar kısa sürede yayıldı. Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali’nin özellikle de Cumhurbaşkanı Sisi’yi hedef alan sözleri Mısır sokaklarında karşılık buldu. Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan iş adamı Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden “Sisi bu kadar yeter” adında bir hashtag açtı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtag’in kapatılmasının ardından Ali, Mısır’ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının ardından eylem çağrısında bulundu. Sisi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York’a gittiği saatlerde Süper Kupa maçının sona ermesiyle Kahire, İskenderiye, Dumyat ve Suveyş’taki birçok meydanda gösteriler yapıldı. Meydanlarda askerden ziyade polis müdahalesi görüldü. Polis, bazı noktalarda göstericilere şiddet uyguladı fakat askerden herhangi bir sert müdahale gelmedi. Ancak çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eylemciler, hayatın rutin akışına zarar vermemek için cuma günleri eylem yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

İSRAİL’İ KORKU SARDI

Öte yandan Mısır’daki gösteriler İsrail’de paniğe yol açtı. İsrail Ordu radyosu, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “ABD Başkanı Donald Trump ile derhâl iletişime geç” çağrısında bulundu. Radyoda yapılan yayında Sisi rejiminin devrilmesinin İsrail için stratejik bir felaket olacağını belirtildi. Aşırı sağcı İsrailli yazar Ariel Siegel ise, Tahrir Meydanı’nın ayağa kalkmasının İsrail için çok kötü bir haber olduğunu, Sisi rejimindeki istikrarsızlık göstergelerinin İsrail’e tekrar bir dehşet senaryosu yaşatabileceğini duyurdu.