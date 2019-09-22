Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine ülkenin önemli turizm merkezlerinden ve dünyanın beşinci tatil rotası Dubai’de panik başladı. Suudi Arabistan ve BAE’nin talebi üzerine ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Körfez’e hava savunma konusunda destek sağlamak üzere askerî kuvvet sevk edeceklerini açıkladı. Gönderilecek kuvvetin ağırlıklı olarak hava savunması ile ilişkili olacağını belirten Esper, asker sayısıyla ilgili soruya ise “Orta seviyeli bir kuvvet” diye cevap verdi. “Asker sayısını binlerce olarak niteleyebilir misiniz?” şeklindeki bir soruya ise Esper “Binlerce değil” cevabını verdi. Bu arada Husiler’den “Yeni bir barış girişimi ilan ediyoruz: Suudi Arabistan’a karşı her türlü saldırıları durdurduk. Riyad yönetiminden de benzer bir açıklama bekliyoruz. Suudi Arabistan yeni barış girişimine cevap vermezse karşılık verme hakkımızı saklı tutarız” açıklamasında bulundu.