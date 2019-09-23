Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'u kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi.

20 bin kişi işini kaybetti



Şirketin iflasıyla 9 bini İngiltere’de olmak üzere dünya genelinde 20 bin kişi işini kaybetti.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

150 binden fazla tatilci ülkelerine geri getirilecek



Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.