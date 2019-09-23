Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı’na yönelik saldırıları sonrası çıktığı belirlenen yangına hiçbir müdahalenin edilemediği öğrenildi.

Murtlu ve Kelez bölgelerinde Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede başlayan yangının büyümesi ve Türkiye’ye sıçraması ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri hazırda bekliyor.