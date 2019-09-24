Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Basra Körfezi’nde toplu iş birliği ve güvenlikle ilgili bir plan sunacaklarını belirten Ruhani “Hürmüz Barış Girişimi adını verdiğimiz planın ana hedefi güvenlik ancak ekonomik ve diğer konuları da kapsayacak” dedi. Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya düzenlenen saldırıyla ilgi ülkesini hedef alan suçlamaların ABD’nin bölgede başka hedefin peşinde olduğunu gösterdiğini söyleyen Ruhani “Hava savunma sistemi getirmek isteyen ABD, Suudi Arabistan’ın doğusundaki petrolü ele geçirmeyi hedefliyor. Elbette bu kavga bizimle ilgili değil. ABD’nin Çin ve diğerleriyle olan kavgası ve (ABD ile müttefikleri) bu fırsatı kötüye kullanıyorlar” dedi.