Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

USGS, depremin ardından, bir saatten kısa süre içinde aynı bölge civarında 4,7, 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Deprem paniğe neden oldu



Çok sayıda kişinin uykuda yakalandığı deprem paniğe neden oldu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.