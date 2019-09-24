Halep’in kuzeyinde bulunan Cindires’te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda 1 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Patlama nedeniyle yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Halep’te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
24.09.2019 - 13:56 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç karışıklığın sürdüğü Suriye’nin Halep kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halep,
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