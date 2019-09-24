Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi  Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna  katılacak Rusya heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini iddia ederek "Skandal  bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak." dedi.  Kosaçev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin,  74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rus heyetinin bazı üyelerine  vize vermediğini ileri sürdü.

ABD'nin BM üyesi olarak, kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğini  belirten Kosaçev, "Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar  atılacak." ifadelerini kullandı.
 
 "Bu durum, ikili ilişkilerimizi bozuyor"
 
Kosaçev, Rus milletvekillerinin ve kendisinin de aralarında bulunduğu  heyetin bazı üyelerine vize verilmediğini öne sürerek "Bu, açıklaması ve mazereti  olmayan bir eylemdir. ABD'nin inisiyatifiyle oluşan bu durum, ikili  ilişkilerimizi bozuyor." değerlendirmesinde bulundu. Kosaçev, vizelerinin reddedilmediğini, heyet üyelerine  pasaportların verilmediğini sözlerine ekledi.
 
 Rusya, ABD'nin Moskova temsilcisine protesto notası verdi
 
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin  Moskova Büyükelçiliği temsilcisine protesto notası verildiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da durumun endişe verici ve kabul  edilemez olduğunu vurgulayarak "Washington, uluslararası yükümlülüklerini  doğrudan ihlal ediyor." dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD'nin Rus  heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini doğrulayarak Rus diplomatlarının ABD  vizesi için zamanında başvurduğunu söyledi.