Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerginliklere ilişkin, “İran halkı yoksulluğu ve yolsuzluğu azaltan, iş imkânları oluşturan, onların parasını çalmayan bir hükümeti hak ediyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuştu. Konuşmasında ABD’nin kendi çıkarlarını koruma konusunda asla başarısız olmasına izin vermeyeceğini belirten Trump, “Barışı seven ülkelerin yüzleştiği en büyük tehditlerden biri İran rejimidir” ifadelerini kullandı. Rejimin attığı adımlarla dünyanın istikrarını kötü etkilediğini belirten ABD Başkanı, “İran yalnızca terörü finanse eden ülkelerden biri değil ayrıca İran liderleri Suriye ve Yemen’de savaşı körüklüyor” dedi.

İran’a yaptırımlar devam edecek

İran ile yapılmış olan ve ABD’nin ayrıldığı nükleer anlaşmanın her anlamda etkisiz olduğunu belirten Trump, ABD’nin nükleer krizi sebebi ile İran’a pek çok ekonomik yaptırım uyguladığının hatırlattı. Aramco petrol sahası saldırılarına da değinen Trump, tüm ülkelerin İran konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Trump İran’ın bu yöndeki hareketlerinin devam etmesi halinde yaptırımların kalkmayacağını ve Tahran’ı daha fazla sıkıştıracaklarını söyledi.

İran’ın nükleer çalışmalar ile diğer uluslara da tehdit oluşturduğunu ileri süren Trump, İran’ın nükleer çalışmalarının durdurulması gerektiğinin savundu. “İran halkı yoksulluğu ve yolsuzluğu azaltan, iş imkânları oluşturan, onların parasını çalmayan bir hükümeti hak ediyor” diyen Trump Tahran yönetiminin başka ülkeler ile uğraşmak yerine kendi ülkesindeki problemlere odaklanması gerektiğini söyledi. İran’ın 40 yıldır başarısızlık içerisinde olduğunu belirten Trump, “İran liderleri için artık adım atma ve diğer ülkeleri tehdit etmeyi bırakarak kendi ülkelerini inşa etme zamanıdır. Artık İran liderlerinin İran halkına öncelik vermesinin zamanıdır” dedi. ABD’nin hiçbir ülke ile kötü ilişkilere sahip olmak istemediğini belirten Trump, “ABD kalıcı düşmanlara asla inanmamıştır” diye konuştu.

“Her biriniz kesinlikle sınırlarınızı koruma hakkına sahipsiniz”

Global dünyanın en önemli problemlerinden birinin kontrol edemeyen göç olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, BM toplantısına katılan birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirterek, “Her biriniz kesinlikle sınırlarınızı koruma hakkına sahipsiniz” şeklinde konuştu.

“İnsan kaçakçılığını ve ticaretine çözüm bulmalıyız”

“Bugün birlikte çalışarak insan kaçakçılığını ve ticaretine çözüm bulmalıyız” diyen Trump, bu suç ağının bir an önce devreden çıkarılması gerektiğini belirtti. ABD’nin Meksika, Kanada gibi sınır ülkeleri ile ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Trump, bu çalışmaların hem halkların hem de sınırların güvenliği için olduğunu söyledi. Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’a işbirliğinden dolayı teşekkür eden Trump, Meksika sınırına çok sayıda askeri kuvvetin tahliye edildiğini ve Meksika hükümetinin ABD’ye saygı duyduğunu, kendisinin de onlara aynı şekilde saygı duyduğunu kaydetti.

“İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, kendinizi tehlikeye sokmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın”

İllegal göçün önüne geçmek için ABD’nin ciddi adımlar attığını kaydeden Trump, “Sınırımızı illegal bir şekilde geçmeye çalışan her kim varsa lütfen bu sözlerimi duysun, insan kaçakçılarına para ödemeyin, kendinizi tehlikeye sokmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın, çünkü bunları başarsanız bile ben ABD Başkanı olduğum sürece girmenize izin verilmeyecek, evinize geri gönderileceksiniz” dedi.

“Adil, dengeli ve karşılıklı bir ticaret istiyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası ticarette reform yapmak için son derece hırslı bir programa başladığını söyleyen Trump, “Geçtiğimiz yıllarda uluslararası ticaret sistemi kötü niyetli ülkeler tarafından manipüle ediliyordu. Sadece bir avuç insan zengin oluyor ve orta sınıf fakirleşiyordu. ABD’de bu durum 4 milyon kişinin işsiz kalmasına ve trilyonlarca dolarlık ticaret açığına yol açtı. Sadece 25 yıl içerisinde böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bu ekonomik adaletsizliği durdurmak için kararlı adımlar atmaya başlamıştır. Amacımız son derece nettir. Adil, dengeli ve karşılıklı bir ticaret istiyoruz amacımız bu” diye konuştu.

Trump, yarın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geleceğini söyleyerek, “Son derece güzel yeni bir ticaret anlaşmasının son dokunuşlarını yapacağız” dedi.

Brexit konusunda ise Trump, “Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılırken açık bir şekilde şunu ifade ettim. Kendileriyle sıra dışı ve harika bir ticaret anlaşmasıyla her iki ülkenin çıkarına olacak bir anlaşma üzerine çalışacağımı söylemiştim. Başbakan Boris Johnson’la harika bir yeni ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amerika Birleşik Devletleri Çin’le ilişkilerde dengeyi sağlamaya kararlıdır”

“Ticarette yeni yaklaşımımız Çin’le ilişkilerimizi kapsamaktadır” diyen Trump, “Çin söz verdiği reformların hiçbirini yapmamakla kalmadı, öyle bir ekonomik model uygulamaya başladı ki muazzam bir pazar bariyerleri ortaya koydu” diye konuştu.

Çin’in entelektüel hırsızlıkların yanı sıra ticaret sırlarının çalınmasıyla akıl almaz davranışlar ve adımlar atmaya başladığını söyleyen Trump, “Son derece büyük bir Amerikan şirketinin CEO’suyla Beyaz Saray’da görüştüm. Micron, hafıza çipleri üretiyor. Bu sayısız elektronik cihazda kullanılıyor. Çin’in 5 yıllık ekonomik planını geliştirmek için Çin tarafından Micron’un 8.7 milyar dolarlık dizaynları çalınmıştır. Çok kısa süre içerisinde bu Çin şirketi neredeyse aynı ürünün patentini aldı ve Micron’un da kendi mallarını Çin’de satması yasaklandı. Ancak biz adalet arıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü’ne Çin’in girişinden sonra ABD 60 bin fabrikasını kaybetti” dedi.

Tüm bu adaletsiz uygulamalara son vermek için gümrük tarifeleri getirdiğini söyleyen Trump, “Amerika Birleşik Devletleri Çin’le ilişkilerde dengeyi sağlamaya kararlıdır. Umarız her iki tarafın çıkarına olacak bir anlaşmaya ulaşmamız mümkün olacaktır. Çok net bir şekilde söyledim bir kez daha söyleyeceğim. Hiçbir şekilde Amerikan halkı için kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim” diye konuştu.