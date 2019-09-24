Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın Haarlem Mahkemesi, geçen yıl Dubai-Amsterdam uçuşunda kavga eden ve olay çıkaran 4 yolcuya para cezası verdi. Uçak Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı için uçak şirketine de tazminat ödenmesine hükmedildi.

Yerel medyada çıkan haberde, Haarlem Mahkemesinin geçen yıl Dubai-Amsterdam uçuşunda önce aralarında kavga eden, daha sonra da olay çıkaran 2'si kardeş 4 kişinin, bin 300 ile bin 800 avro arası para cezası ödemesine hükmettiği belirtildi.

Haberde, tüm uyarılara rağmen 4 yolcunun agresif davranışlarına son vermemesi üzerine uçağın Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kalması nedeniyle, uçak şirketine de 2 bin avro tazminat ödenmesine karar verildiği aktarıldı.

Mahkemenin gerekçesinde, olay çıkaran yolcuların, kabin görevlilerinin işini yapmasına engel olduğu, hava trafiğini tehlikeye soktuğu ve diğer yolcular ile kabin görevlilerinin kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açtığı kaydedildi.