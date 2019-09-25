Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman ve Türk örgüt ve vakfı liderlerinin düzenlediği toplantılara katıldı. Etkinlikte konuşan ABD’li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgülerini dile getirdi. Brooklyn’deki Al-Takva Camii’nin Afrikalı-Amerikalı imamı Siraj Wahhaj, Erdoğan’ın Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren konulardaki dik duruşundan bahsederek “Müslüman dünyasında merkezî liderliğe ihtiyacımız var, çözüm bu. Böylesi bir liderliğin Türkiye’den geldiğini hissediyorum. Tek yapmamız gereken şey beklemek ve Başkan’ın neler yaptığını görmek olacak. Biz New York’takiler sizi seviyoruz. Burada istediğini kadar kalabilirsiniz” şeklinde konuştu. Etkinlikte İmam Siraj Wahhaj’ın konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

USCMO Genel Sekreteri Osama Jamal da Erdoğan’a özel sözlerle hitap etti. Jamal “Bize gurur hissi veriyorsunuz. Müslüman dünyaya şefkat, sevgi ve ilgi gösteren Cumhurbaşkanı, lider ve iyi insan olan sizinle tanışmak bir onurdur.” dedi.

Jamal ayrıca dünyanın, Türkiye’nin bölgedeki milyonlarca Müslüman ile ilgilendiğine tanık olduğunu ve Erdoğan’ın İslam dünyasındaki birçok liderin ulaşmayı başaramayacağı yüksek standartlar getirdiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin dünya çapında Müslümanların yanında olmaya devam edeceğine dair söz verdi.