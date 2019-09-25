Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Hareketi zirvesine katılmak üzere fosil yakıt kullanmadan Maliza II adlı ‘duşsuz ve tuvaletsiz’ yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçerek İngiltere’den ABD’ye gelen 16 yaşındaki Greta Thunberg, dünyanın gündemine oturdu. İsveçli aktör baba ve dünyaca ünlü opera sanatçısı annenin iki kız çocuğundan biri olan Asperger sendromlu Thunberg, âdeta birçok ülkenin liderini ‘azarlayan’ konuşması sonrası dünyayı ikiye böldü. Greta’nın, hava kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle uçağa binmeyi protesto etmesini kimileri ‘anlamsız’ buldu, kimileri farkındalık uyandırdığı için destekledi.

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Ancak daha önemlisi Greta’yı duşsuz ve tuvaletsiz gemiyle yolculuk yaptığı için kahraman ilan eden hatta dünya liderlerine konuşma yapma imkânı bile sağlayan BM ve dünya medyası; Suriye, Afrika, Yemen ve Arakan’daki çatışmalardan kaçmak için bindikleri lastik botlarda hayata tutunmaya çalışan birçoğu da can veren Greta’nın yaşıtlarını hiç görmedi, onların çığlıklarına kulak tıkadı, feci ölümlerine göz yumdu.

PKK/YPG’YE DE SES ÇIKAR!

Çocukları silahlandırıp çatışma bölgelerine süren terör örgütü PKK/YPG ile 29 Haziran 2019’da çocukların örgütten çıkarılması için anlaşma (!) imzalayan BM, bırakın çocukları örgütten kurtarmayı Diyarbakır’da çocukları kaçırılan annelerin feryatlarını bile duymadı. Ne Birleşmiş Milletler ne de alt kurumu Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bir açıklama yaptı.

BM PRİM PEŞİNDE

Bugüne kadar hep sembolleşmiş isimler üzerinden prim yapmaya çalıştığı için eleştirilen, Suriye, Yemen, Irak, Libya, Mısır, Sudan, Afganistan, Arakan, Bosna gibi savaş bölgelerinde uğradıkları işkenceler ve katliamların görüntülerine rağmen bu çocuklarla ilgili istatistik yayınlamaktan öteye geçemeyen BM tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor.

TRUMP’I GÖRÜNCE YÜZÜ EKŞİDİ

İklim Zirvesi’ne katılması beklenmeyen ABD Başkanı Trump, BM Genel Merkezine giriş yaptıktan sonra Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi. Küresel ısınmaya inanmadığını söyleyen Trump’ın salona girmesinin ardından Greta Thunberg’in yüzünü buruşturarak tepki göstermesine sosyal medyada büyük destek yağdı.