Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta başlayan ve 11 üyenin oy birliği ile aldığı kararda öncelikle konunun yargı alanına girdiği belirtildi. Bu hükmün ardından erteleme kararının hukuki tarafı üzerinde duruldu. “Bu, normal bir erteleme değil. Parlamentonun rolünü yerine getirmesini engelledi” ifadesi kullanılan hükümde, Brexit (Avrupa Birliği’nden çıkış) gibi ülke için önemli konularda parlamentonun söz söyleme hakkına vurgu yapıldı. Erteleme kararının parlamentoyu beş hafta oturum yapmadan alıkoyduğu belirtilerek parlamentonun geçmişte olağanüstü durumlarda tatil edildiğine dikkat çekildi. Johnson’ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe II. Elizabeth’e sunduğu gerekçesinin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayıldı. Hükmün ardından parlamentonun yeniden toplanması gerekiyor. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme önünde hem Brexit yanlıları hem de muhaliflerir gösteri düzenledi. Bu arada ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn “Mahkemenin kararının, demokrasinin Başbakan Johnson tarafından aşağılandığını ve görevin kötüye kullanıldığını ortaya koyduğunu” söyledi. Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson “kararın Johnson’ın başbakanlık için uygun olmadığını teyit ettiğini” savundu. Avam Kamarası Başkanı John Bercow ise, parlamentonun hemen toplanması gerektiğini belirtti.