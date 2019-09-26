Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAĞRI ERHAN

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının yapıldığı New York’ta yine olağanüstü güvenlik tedbirleri vardı. 200’den fazla konvoyun geçişi ve liderlerin otelleri önündeki yolların trafiğe kapatılması ulaşımda aksamalara yol açtı. Binlerce polis ve gizli servis görevlisi metropolün sokaklarında güvenliği sağladı.

HER KÖŞEDE BİR EYLEM: Uluslararası kamuoyuna ve dünya liderlerine seslerini duyurmak isteyen aktivistler, BM binasına çıkan yollar üzerinde toplanarak gösteriler yaptı. En kalabalık gruplar Doğu Türkistanlılar, İran rejimi karşıtları ve çevrecilerdi.

TÜRK BAYRAĞI KARŞILADI: BM binasının hemen karşısında inşaatı devam eden Türk Evi binasına asılan büyük Türk bayrağı dikkati çekti. Yapımı 2021’de tamamlanması planlanan binada Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu ile birçok Türk resmî kurum ve kuruluşunun da temsilciliği yer alacak.

BM NE İŞE YARAR?: Cumhurbaşkanı Genel Kurul’daki konuşmasında “Dünya 5’ten Büyüktür” sözünü hatırlatarak, BM’nin reform yapması isteğini BM kürsüsünden bir kez daha vurguladı. Güvenlik Konseyinin mevcut yapısıyla kendisinden beklenenleri yerine getiremediğini anlattı ve “Birleşmiş Milletler ne işe yarar?” diye sordu. Konuşmasında Mevlâna’nın “Hakları ve ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak herkese hakkını vermek” şeklindeki adalet tanımını hatırlattı.

GÖRSELLER DİKKATİ ÇEKTİ: Erdoğan konuşmasında üç görsel kullandı. Mülteciler konusunu anlatırken, Aylan Bebek’in dünyada sembolleşen fotoğrafını gösterdi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin Türkiye açısından nasıl olması gerektiğini yine haritadan anlattı. Tüm dünyada en fazla dikkati çeken görsel ise 1948’den bu yana İsrail ve Filistin’in sınırlarını gösteren harita oldu. Erdoğan “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarken, Filistin topraklarını neredeyse tamamen İsrail tarafından yasadışı biçimde ele geçirildiğini söyledi.

YA HERKESE YA HİÇ KİMSEYE: Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan’ın sarf ettiği Türkiye’nin nükleer silahlanmaya bakışıyla ilgili sözleri gündem oluşturmuştu. Bu hususa bir defa daha değinen Erdoğan, bazı ülkelere nükleer silahlara sahip olma hakkı verilirken, diğerlerine verilmemesinin uluslararası alanda dengesizliğe sebep olduğunu vurguladı; tüm dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini ifade etti.

‘BARIŞ KORİDORU’ MESAJI: Erdoğan terör örgütü PYD / YPG’den tamamen arındırılmış bir alana iki milyon Suriyelinin yerleştirilebileceğini ifade etti. Güvenli Bölge’nin en az 20 kilometre derinliğinde ve Irak sınırına doğru 480 kilometre genişliğinde olması gerektiğini vurguladı. Terör örgütleri arasında ayrım gösterilmeden tümüyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni Zelanda’daki terör saldırısının gerçekleştirildiği 15 Mart tarihinin “İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” ilan edilmesi çağrısında bulundu.

KONUŞMA BÜYÜK SES GETİRDİ: Zirveyi takip eden yabancı diplomatlar ve gazetecilerle yaptığımız görüşmelerde, Erdoğan’ın konuşmasının tarihî nitelikte olduğunu vurgulayan çok sayıda yorumla karşılaştık. Birçok yabancı yayın kuruluşu özellikle Erdoğan’ın İsrail’in genişleme haritası eşliğinde söylediklerini haberlerine taşıdı. Öte yandan Erdoğan’ın yıllardır dile getirdiği BM’de reform yapılmasına ilişkin sözlerinin yabancı diplomatik çevrelerde çok ciddi bir karşılık bulmaya başladığını gözlemledik.

TRUMP HEYECANSIZ: ABD Başkanı Trump’ın BM konuşması geçen yıl yaptığı konuşmaya nazaran hem çok uzun hem de çok heyecansızdı. Konuşmasının sekiz dakikasını İran’a ayıran Trump, bu ülkeyi ‘kana susamış’ olmakla itham etti. Bu heyecansızlığının gerisinde Demokrat Partili Nancy Pelosi’nin Trump hakkında azil sürecini başlatacağını açıklamasının yattığı yorumları yapıldı.