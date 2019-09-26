ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 8.46'da Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 29 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Depremin ardından can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya’da 6,8 büyüklüğünde deprem
26.09.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 8.46'da Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 29 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Etiketler : Endonezya,
652685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/652685.aspx
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