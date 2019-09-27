Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin’e ilişkin tarihi ve cesur sözleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Hamas lideri, “Böylesi bir konuşmaya bu tür toplantılarda ilk kez tanık olundu. Filistin halkı İsrail’in 70 yılı aşkın süredir devam eden işgal siyasetini gözler önüne seren ve Filistin ulusal hakları ile ilkelerinin tasfiye edilmesi karşısında sessiz kalan ülkelerin tutumlarını ortaya koyan bu cesur, tarihi konuşmanızdan dolayı büyük gurur duyuyor” ifadelerini kullandı.

1948 Filistin İslami Hareketi’nin kuzey kanadının Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib ise “Başkan Erdoğan dünya liderlerine sadece Türkiye’nin sorunlarını değil ümmetin davalarını haykırmış oldu. Bu çok büyük bir çıkıştı ve bu liderin ümmetin sorunlarını dert edindiğine dair kanaatimizi ve kendisine olan güvenimizi arttırıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Filistin medyası da Erdoğan’ın konuşmasını manşetlerine taşıyarak, sözlerine haberlerinde geniş yer ayırdı.

Filistin’in en köklü gazetelerinden Alquds, Cumhurbaşkanı’nın BM kürsüsünde İsrail’in Filistin topraklarını adım adım işgal etmesini gösteren haritalı fotoğrafının yer aldığı haberi manşetten okuyucularıyla paylaştı.

Filistin’in el-Eyyam gazetesi de Erdoğan’ın Filistin haritasını BM Kurulunda kaldırdığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı’nın “İsrail’in sınırları neresi” ifadelerini manşetine taşıdı.

Mısırlı tecrübeli gazeteci Ahmed Mansur, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı’nın BM’deki konuşmasını “Filistin konusunda Erdoğan’dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?” yorumuyla paylaştı.

Filistinli akademisyen Edhem Ebu Selmiyye de sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Filistin davasına ilişkin tavrının değişmediğini vurgulayarak, “Erdoğan’ın BM’deki konuşması açık, güçlü ve dürüsttü. Dünya liderlerine İsrail nerede ve sınırları neresidir sorusunu yöneltti” ifadelerini kullandı.