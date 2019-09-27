Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayında parmağı olduğunu itiraf etti. Amerikan PBS televizyon kanalına konuşan Selman “Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında oldu. Bütün sorumluluğu üstleniyorum” dedi. Cemal Kaçıkçı davası hâlihazırda Riyad’da devam ederken, Veliaht Prens’in şoke eden itirafının ardından “Şimdi ne olacak” sorusu gündeme geldi. Süreci gazetemize değerlendiren Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, bir yıl sonra itirafta bulunan Prens Selman hakkında kırmızı bülten çıkarılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şen şunları söyledi:

KAMU DAVASI AÇMAK GEREKİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden bir soruşturma var. O soruşturma bir an önce sonuçlandırılmalı ve Türkiye’de olup olmadıklarına bakılmaksızın; bu işin arkasında kim varsa ‘kasten insan öldürmeden’ dava açılmalıdır. Çünkü suçun işlendiği yer Türkiye Cumhuriyeti’dir. Buna ne uluslararası hukuk, ne Suudi Arabistan ne de ABD müdahale edebilir. Suudi Arabistan Başkonsolosu dâhil, Prens ve onun emir verdiği kişiler, buraya gelenler, daha sonra kaçanlar tüm bunlar bu işin sorumlularıdır. Bunlarla ilgili Türkiye ölen kişinin Türk vatandaşı olup olmadığına bakmaksızın adaletin yerine gelmesi için kamu davasının açılması gerekiyor. Daha sonra yakalama kararları ve kırmızı bülten çıkarılacak. Prens Selman’ın bu konuda bir dokunulmazlığı yok.

ADIM ATMALIYIZ

Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye’nin uluslararası bir anlaşma imzalaması durumunda yargının başka yere aktarılmasını mümkün olacağını ifade ederek “Ama Türkiye bunu asla Suudi Arabistan’a göndermeyecektir. Belki üçüncü bir ülke veya uluslararası bir mahkeme bulunur. Bu, Türkiye’nin tasarrufuna bağlıdır. Ancak bu konuda kanun çıkmalı. Ne BM’nin ne de ABD’nin bu dosya üzerinde söz hakkı yoktur. Söz hakkı bizim. Bizimse gecikmeden adım atmamız gerekiyor. İddianame mahkemece kabul edildiğinde davet edersin, yakalama çıkarırsın, gelmezse Interpol vasıtasıyla uluslararası yakalama çıkarılır” diye konuştu.