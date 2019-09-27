Chirac’ın uzun süredir sağlık problemleri yaşadığı da kaydedildi. Siyasi hayatına 1965’de Sainte-Fereole’de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, milletvekilliği yaptıktan sonra 1977’de Paris Belediye Başkanı olmuştu. Chirac, François Mitterrand’ın cumhurbaşkanlığı döneminde 1986’de başbakanlık görevine getirilmişti. 1995’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen’e karşı kazanan Chirac, 12 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Jacques Chirac Paris belediye başkanlığı görevini sürdürürken Paris Büyükşehir Belediyesinde 28 hayalî danışmana maaş ödemekle suçlandığı davadan dolayı hükûm giyen ilk Fransa cumhurbaşkanı oldu. Avrupa’da sağın önde gelen liderlerinden Chirac, yargılanarak mahkûm edildi. Ancak hastalığından dolayı hapis cezası almamıştı.
Jacques Chirac hükümlü olarak öldü
27.09.2019 - 04:07 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. Chirac’ın ailesinden yapılan açıklamada, 1995 ila 2007 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Chirac’ın evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
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