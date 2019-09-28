AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de toplanacak
28.09.2019 - 01:06 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 01:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacağı bildirildi.
Etiketler : suriye anayasa komitesi,suriye,
653045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/653045.aspx
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