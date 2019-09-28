AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.