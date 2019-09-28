Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile tartışmalı telefon konuşmasıyla ilgili şikayette bulunan ihbarcının, Merkezi İstihbarat Ajanı (CIA) olduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren New York Times, ihbarcının Beyaz Saray’da çalıştığı, şikâyette bulunduktan sonra CIA’ya geri döndüğünü yazdı. İhbarcının avukatları, The New York Times’a müvekkillerinin CIA için çalıştığını doğrulamadı. Ancak onun hakkında herhangi bir bilgi yayımlamanın tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu. CIA’nın de bu konuda yorum yapmayı reddettiği açıklandı.

TRUMP: CADI AVI

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili ortaya çıkan bir şikâyet ağustos ayından beri Temsilciler Meclisi’nde tartışma konusu oldu. Demokrat Parti’nin, Trump aleyhine yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma talebinde bulunması ise gerginliği artırdı. Bu iddialar ışığında belgenin bir versiyonunu yayınladı. Görevden alınmasına kadar gidebilecek bu dava için Trump, 2020 seçimleri öncesinde kendisine ve Cumhuriyetçi Parti’ye karşı bir ‘cadı avı’ olarak niteledi.

Öte yandan Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Joseph Maguire, Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında 25 Temmuz’da gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili ihbarcı şikayetiyle ilgili olarak, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine ifade verdi. Fakat ihbarcının kimliğini açıklamayı reddetti. New York Times gazetesi söz konusu ajanın kimliğini sadece üç kişinin bildiğini yazdı.

RUSYA: AÇIKLAMAYIN!

Öte yandan Trump - Zelenskiy telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasının yankıları sürerken Kremlin’den Washington’a uyarı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Rusya lideri Vladimir Putin ile Başkan Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yayınlamamasını umduklarını aktardı. Haftalık basın toplantısı esnasında Trump - Zelenskiy konuşması hakkındaki görüşleri sorulan Peskov, bu tür konuşmaların detaylarının yayınlanmasının diplomatik bir uygulama olmadığını belirtti.